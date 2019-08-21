Дорожники объяснили, почему так медленно ремонтируют дороги в Якутске

По инициативе активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта, 20 августа в Общественном центре состоялась встреча с начальником Управления дорог Окружной администрации Якутска Валерием Домотовым по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города.

Во встрече приняли участие представители заказчика МКУ «Главстрой», подрядной организации СУ-5 ПАО «Дорисс» и члены рабочей комиссии по общественному контролю за реализацией нацпроекта «БКАД 2.0».

По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Антона Жондорова, в адрес ОНФ обратились жители 16 квартала и улицы Петра Алексеева с жалобой на низкий темп дорожных работ.

«В связи с этим, мы осмотрели ремонтируемые улицы Жорницкого, Красильникова, Ларионова, Петра Алексеева, Суоруна Омоллона и Хатынг-Юряхское шоссе. Обращения жителей частично нашли подтверждение. На улице Жорницкого мы не встретили ни одного работника», — сказал Жондоров.

Начальник филиала СУ-5 ПАО «Дорисс» Алексей Алексеев ответил, что контракт на выполнение работ был заключен 14 июня текущего года, а разрешение получено 15 июля, поэтому дорожные работы начались только месяц назад.

По словам начальника Управления дорог Валерия Домотова, основной причиной позднего проведения конкурса стала длительная разработка и подготовка проектно-сметной документации, которая должна проходить государственную экспертизу.

«С участием в нацпроекте на нас легла большая ответственность по приведению всей документации в соответствие требованиям. Если раньше было достаточно гарантийного письма о том, что положительное заключение будет получено, то в этот раз такого не допустили, так как контроль за нацпроектом идет напрямую из Москвы. Государственная экспертиза регламентирует строгие сроки. Несмотря на это, в данный момент, все наши объекты имеют положительные заключения», — пояснил Домотов.

По информации начальника филиала СУ-5 ПАО «Дорисс», на сегодня по улице Жорницкого выполнены работы по демонтажу лотков (500 метров), бордюра (640 метров), монтажу футляров (230 метров), за три недели установлены 1357 метров бордюра, смонтированы 100,3 метра лотка, установлены пять железобетонных опор. Подрядчик заканчивает подготовительную работу и со следующей недели начнет укладку асфальта.

«Обычно люди подразумевают под словами «капитальный ремонт» только тротуары, пешеходные дороги и асфальт. Люди не понимают, что в ремонте и строительстве самое большое количество времени занимают подготовительные работы, в том числе вынос сетей, труб высокого давления», — подчеркнул Валерий Домотов.

Перейдя к теме строительства мостов, начальник Управления дорог напомнил, что строительство мостов – технически сложный процесс, главными составляющими при строительстве мостов являются конструкции из железобетонных материалов, которые не производятся в Якутии. Поэтому строители зависят от поставщиков материалов.

В ходе разговора было подчеркнуто, что в Якутске начала работу первая лицензированная независимая дорожная лаборатория, которая имеет право проводить все необходимые мероприятия по дорожному анализу.

Подводя итоги встречи, инициатор мероприятия, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы по общественному контролю за исполнением нацпроекта «БКАД 2.0» на территории города Якутска Антон Жондоров выразил надежду, что СУ-5 ПАО «Дорисс», как опытный подрядчик, сделает все работы качественно и в срок. Общественный контроль за ходом капитального ремонта дорог в Якутске продолжается.