Дорожники наводят ледовую переправу через Лену

Несмотря на относительно теплые дни, работы по устройству ледового автозимника «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»» идут полным ходом по обоим берегам реки на территориях города Якутска и Мегино-Кангаласского района.

Со стороны столицы региона подрядная организация ООО «Мехдорстрой» завершила устройство подходов к ледовому автозимнику. По информации мастера участка Эдуарда Анисимова, сейчас развернуты работы по намораживанию льда от береговой линии до фарватера реки при помощи мотопомп. С укреплением льда будет задействована более мощная установка «Град».

«В день проходим примерно по 400 — 500 метров. Мы сейчас дошли почти до русла, от которого будем устраивать 4 полосы для движения автотранспорта, из них две резервные, до острова Уес-Кумах», — сообщил он.

В Мегино-Кангаласском районе подрядчик ООО «МКАД» также завершил устройство подходов. Ведутся работы по временному проезду для переброски техники на о.Уес-Кумах.

Напомним, срок открытия ледового автозимника, согласно примерному графику, до 3 тонн – 10 декабря, до 20 тонн – 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля.