Дорожники готовятся к сдаче участка автодороги «Нам» после масштабных работ

Реконструкция 7,2 километров автодороги «Нам» в границах города Якутска завершается досрочно. Официальное открытие объекта запланировано на конец сентября.

Работы с укладкой асфальтобетона, установкой опор освещения и барьерного ограждения, устройством тротуаров и дорожной обстановкой выполнены в течение двух дорожных сезонов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Реализацию объекта «Якутск — Намцы – Булус (а/д «Нам») с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 11+400 – км 18+500 в ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) I пусковой комплекс» изначально планировалось завершить в 2023 году, однако подрядчик ЗАО «Дороги Саха» обязался сдать его на год раньше к концу сентября т.г.

По информации отдела капитального строительства Управтодора республики, на месте дорожных работ строительный контроль осуществлял ООО «СТК Групп» (г. Иркутск), авторский надзор – ООО «Азимут» (г. Хабаровск).

Сегодня четырехполосная магистраль отвечает всем требованиям безопасности. Для предотвращения лобовых столкновений установлено металлическое барьерное ограждение для разграничения транспортных потоков противоположных направлений на разделительной полосе. На участке реконструкции установлены 12,3 км барьерного ограждения, 539 опор наружного освещения, комплекты светофоров на 3-х примыканиях, один – на пересечении «Ус-Хатын» и на девяти пешеходных переходах, 301 дорожный знак, устроено 12 автобусных остановок и 8,62 км тротуаров с перильными ограждениями.