04.10.2022
16:08
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Якутск

Дорожникам нужно заасфальтировать дорогу длиной 50 км

Дорожники Якутии в октябре заасфальтируют свыше 50 км автодорог

В целом, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в регионе отремонтируют порядка 290 километров автодорог.

По региональному проекту «Дорожная сеть» в этом году ведется серьезная работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Планируется обеспечить ввод 289 км автодорог, из них 254,5 км по региональным автодорогам и 34,6 км — городской агломерации «Город Якутск.

На сегодня  укладка верхнего слоя дорожной одежды составляет 130 км, или 45 % от годового плана. Так, по региональным дорогам показатель составил более 105 км, или 42 %, городской агломерации «город Якутск» – 24 км, или 70 %.

В октябре будут полностью завершены работы по асфальтобетонному покрытию 50,9 км автодорог, из них региональные – свыше 21 км, ГО «город Якутск» — 29 км. По итогам ноября протяженность укладки верхнего слоя дорожной одежды составит 289 км, или 100% от плана.

Фото: пресс-службы
Источник: ГКУ «Управтодор РС(Я)»

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