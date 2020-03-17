Дорогу новым проектам!

Первый внутришкольный конкурс «В мире звуков и красок», который состоялся в минувшую субботу, 14 марта, показал, что Алданской детской школе искусств как воздух необходимы новые проекты!

Леонардо да Винчи назвал музыку «сестрой живописи». Эти два вида искусства развивались вместе, соприкасаясь не менее тесно, чем музыка и поэзия. Этот факт послужил поводом для создания этого проекта. Идея принадлежала молодому специалисту Анастасии ДИМОВОЙ, преподавателю художественного отделения, предложившей воплотить новый проект своим коллегам. На первом этапе было больше вопросов, чем ответов на них, и, тем не менее инициатива была поддержана. К реализации проекта подключилась преподаватель отделения фортепиано Наталья БАРКОВА, и работа закипела.

У нас получилось! Юные, но удивительно талантливые художники, ровно за 60 минут перенесли на бумагу образы, родившиеся у них после прослушивания музыкальных произведений в исполнении Александры ФЕДО, Ирины КАРПОВОЙ и Ангелины БАВЫКИНОЙ.

Названия произведений специально не, чтобы не получилась их иллюстрация. Ребята должны были работать с образами, визуализировать услышанное.

Результаты превзошли все ожидания. Работы получились сильные, что говорит о таланте и трудоспособности наших учащихся и их замечательных педагогов Ирины ПАВЛОВОЙ, Сергея БАБИНСКОГО и Анастасии ДИМОВОЙ.

Председатель жюри конкурса Оксана ГУСАКОВА, директор Алданского историко-краеведческого музея, поздравляя участников, отметила быструю технику учащихся, умение работать без предварительной подготовки, по первому впечатлению, полно и точно выражать свои мысли и чувства средствами живописи.

После того, как мы увидели все работы наших учащихся, преподаватели единогласно решили устроить выставку, а конкурс решено проводить ежегодно и по возможности сделать районным.

Ну и, наконец, о наградах. Гран-при по наибольшему количеству голосов у Софьи НИКУЛКИНОЙ! В старшей группе (6-7-й класс): лауреат I степени — Юля ТЮРЮМИНА, лауреат II степени – Софья КОКОРИНА. В средней группе (5-й класс): лауреат I степени — Кира ЖАБИНА, лауреат II степени — Иннокентий БЫЧКОВ, лауреаты III степени – Юлия ТУРЬЕВА, Константин ШУВАЛОВ, Алена ГРУШИНА. В младшей группе (3-4-й класс): лауреат I степени – Алина ПРОКОПЬЕВА, лауреаты II степени – Анита ЭНГЕЛЬ, Татьяна КАНШИНА, Полина ДЕСЯТКОВА, лауреат III степени — Валерия ОСОКИНА.

Призовой фонд для конкурса предоставлен ООО «Ассоциация строителей АЯМ» в рамках договора о социальном партнерстве.

Конкурс является составляющей большого одноименного проекта. Один из его этапов — проведение занятий для воспитанников детских садов, где малыши тоже будут «рисовать музыку». Секретарь и ведущая конкурса, преподаватель по классу фортепиано Зоя ВОРОТИЛИНА отметила, что исполнять интересные пьесы, легкие для восприятия дошкольников могут наши учащиеся общего фортепиано. Вторую часть проекта планируется проводить с начала нового учебного года.