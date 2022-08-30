Дорогу к речевой школе-интернату отремонтировали в Якутске

На 10 километре Покровского шоссе, 1а, завершаются работы по ремонту подъездной дороги к Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернату для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Перед началом учебного года строительная готовность объекта составляет 90 %. Подрядная организация АО «РИК Автодор» полностью завершит строительно-монтажные работы к 10 сентября.

В настоящее время на объекте завершены работы по устройству основания дорожного полотна методом холодной регенерации, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство присыпных обочин, частичная установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

На сегодня ведутся работы по устройству автобусных карманов, установке дорожных знаков в местах пешеходных переходов.

Отметим, в прошлом году по муниципальной программе «Светлая столица» вдоль дороги были установлены новые уличные светильники.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске в 2022 году приведут в нормативное состояние 28 новых объектов и 2 переходящих объекта. Их общая протяженность составляет 34 километра 615 метров.