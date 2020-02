Дорогой друг: мэр Якутска напишет письмо Ил Дархану

View this post on Instagram

Почти в каждой моей публикации вы задаете мне вопросы, которые требуют детального разъяснения. Буду периодически их группировать и, по возможности, давать развернутые ответы. По вводу в эксплуатацию дома по адресу Короленко, 25, ситуация такая: по мировому соглашению, на которое мы пошли в интересах людей там проживающих, все земельные участки объекта оформлены. Однако застройщиком ООО «Товары Саха Якутместпрома» не приведены в соответствие ни проектная документация, ни сам объект в части 17-го этажа. На сегодняшний день застройщик подал иск в Арбитражный суд РС(Я) о признании незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство от 09.12.2019 г., мотив мы видим тут один – снова затянуть процесс. Рекомендации экспертов по процедуре ввода в эксплуатацию дома застройщик игнорирует. Несмотря на это, работу мы не прекращаем ни на день. Теперь по участкам в Сатале. Обременение земельных участков было связано с трассировкой железной дороги, и, поскольку речь шла о стратегическом объекте, роль муниципалитета в этом вопросе была незначительна. Сегодня решение по строительству моста принято, в обозримом будущем поезда на левый берег не пойдут, а значит, можно начать процедуру возврата земель в муниципальную собственность. Чисто технически, сперва должны быть внесены соответствующие изменения в документы РФ, далее – республики, на финальном этапе подключится наш градостроительный блок. Поэтому в ближайшее время мы направим письмо в адрес главы республики Айсена Николаева, чтобы начать этот процесс. По 6 кварталу Сатала нами уже утвержден проект межевания территории, а само распоряжение об изменении вида использования с сельхозназначения на ведение садоводства находится на стадии согласования. Буду держать вас в курсе. #сарданаавксентьева #короленко25 #сатал #якутск #всерешаетчеловек