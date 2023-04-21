Дорогое удовольствие для игры в стрелялки

Компанию, принадлежащую владельцу АО НК «Туймаада-Нефть» Макарову Ивану, оштрафовали в 10,2 миллиона рублей.

В октябре 2016 года компания «Спортинг» (спортклуб Бэргэн, Маганский тракт 6 км.), совладельцем которой является Макаров Иван (принадлежит 33%, Макаров Айаал — 33%, Дарбасов Афанасий — 33%), арендовала у Департамента по лесным отношениям РС(Я) сроком до 2065 года лесной участок, площадью 33,9 гектар, расположенный на землях Якутского лесничества, Мархинского участкового лесничества.

Но в нарушение требований договора аренды, после его заключения арендатором так и не был разработан проект освоения лесов, который должен был пройти государственную экспертизу.

Проект освоения лесов – документ, который составляют в обязательном порядке все арендаторы лесных участков, в котором указываются все мероприятия по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, их сроки и места проведения.

Предоставляют все арендаторы… но не в нашем случае.

Наряду с этим Департамент по лесным отношениям, а затем и Минэкологии РС(Я) на протяжении более пяти лет бездействовали и не требовали от компании «Спортинг» предоставить проект освоения лесов, а соответственно не интересовались мероприятиями по охране и использованию лесов. То есть, профильный орган государственной власти наплевавл на свои обязанности и не осуществлял полномочия, ради которых был создан.

Только после того, как в январе этого года этот проект освоения лесов был предоставлен, Минэкологии РС(Я) в марте предъявило иск о взыскании неустойки (штрафа) за многолетние нарушения условий договора аренды, который 11 апреля суд удовлетворил и взыскал с компании «Спортинг» 10,2 миллиона рублей.