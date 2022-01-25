25.01.2022
17:18
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Праздники
Дорогие студенты Медицинского института, Якутского медицинского колледжа!
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) поздравляет вас с Днем российского студенчества – Татьяниным днем!
Именно вы – студенты медицинских образовательных учреждений, в это сложное время пандемии, протянули руку помощи и поддержки своим будущим коллегам, старшим друзьям. Сегодня вы работаете во многих медицинских учреждениях — в составе врачебных бригад, в колцентрах, регистратурах. И мы говорим вам всем большое СПАСИБО за вашу ответственность, за то, что вы не первый год наравне с врачами работаете для спасения жизней и здоровья жителей нашей республики. Уверены, что эти практические навыки и знания будут основой вашего профессионального багажа.
Счастья, здоровья, успешной учебы и всего самого доброго! Мы гордимся вами!
Источник: Иван Борисов
#Дорогие студенты Медицинского института Якутского медицинского колледжа!#минздрав якутии#Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Татьянин день#Якутия
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