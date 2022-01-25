Дорогие студенты Медицинского института, Якутского медицинского колледжа!

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) поздравляет вас с Днем российского студенчества – Татьяниным днем!

Именно вы – студенты медицинских образовательных учреждений, в это сложное время пандемии, протянули руку помощи и поддержки своим будущим коллегам, старшим друзьям. Сегодня вы работаете во многих медицинских учреждениях — в составе врачебных бригад, в колцентрах, регистратурах. И мы говорим вам всем большое СПАСИБО за вашу ответственность, за то, что вы не первый год наравне с врачами работаете для спасения жизней и здоровья жителей нашей республики. Уверены, что эти практические навыки и знания будут основой вашего профессионального багажа.

Счастья, здоровья, успешной учебы и всего самого доброго! Мы гордимся вами!