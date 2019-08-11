Дорогие друзья, наш 20 — тилетний Юбилей магазина «Sela» продолжается!

Мы вместе с @basconiykt_outlet устраиваем для Вас увлекательный квест 11 августа в 13.00 в Парке культуры и отдыха @park_ykt!

По всему парку будут спрятаны 3 мини-футболочки от @sela_ykt и 3 мини-туфельки из оргстекла от @basconiykt_outlet , которые Вы должны найти, чтобы получить приз!

Наши призы:🖤3 пары обуви от @basconiykt_outlet

3 сертификата, каждый номиналом 3000₽ от @sela_ykt Чтобы принять участие в квесте, Вам нужно:

Подписаться на @sela_ykt и @basconiykt_outlet; Написать в комментариях «Участвую!» Открыть страницу в момент проведения квеста, чтобы мы могли увидеть Ваши упоминания и сразу связаться с Вами

А также Вы должны прийти в Парк культуры и отдыха 11 августа и ровно в 13.00 зайти на страницы @sela_ykt и @basconiykt_outlet , где будут опубликованы посты с подсказками!

Нашедший выкладывает фото с туфелькой или футболочкой в инста-историю, отмечает @sela_ykt и @basconiykt_outlet и сразу получает поздравление от магазина и приглашение за подарком!

#квестбасконисела

Завершение квеста и подведение итогов в тот же день в 20.00!