Дороги Якутии с 31 марта: закрытие и снижение грузоподъемности

Закрыт проезд по участку автодороги «Сангар»

В связи с ухудшением погодных условий в Кобяйском и Намском районах, с 31 марта временно запрещено движение для всех видов автотранспорта по маршруту зимника Сангар — Ситте — Батамай — Булус.

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», ответственным по участку сезонной дороги ООО ГК «Уйгу-Быйан» организовано круглосуточное дежурство.

Снижена грузоподъемность автозимника в Олекминском и Ленском районах

С потеплением и выходом наледей, по приказу Управтодора республики, с 31 марта на участке автозимника с. Бирюк — п. Южная Нюя установлено ограничение для транспортных средств до 20 тонн.

Предварительный график поэтапного снижения грузоподъемности на ледовых переправах Республики Саха (Якутия).

График может быть изменен в зависимости от погодных условий, сообщает Оперштаб Якутии.