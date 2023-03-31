Якутия
Дороги Якутии с 31 марта: закрытие и снижение грузоподъемности
Закрыт проезд по участку автодороги «Сангар»
В связи с ухудшением погодных условий в Кобяйском и Намском районах, с 31 марта временно запрещено движение для всех видов автотранспорта по маршруту зимника Сангар — Ситте — Батамай — Булус.
По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», ответственным по участку сезонной дороги ООО ГК «Уйгу-Быйан» организовано круглосуточное дежурство.
Снижена грузоподъемность автозимника в Олекминском и Ленском районах
С потеплением и выходом наледей, по приказу Управтодора республики, с 31 марта на участке автозимника с. Бирюк — п. Южная Нюя установлено ограничение для транспортных средств до 20 тонн.
Предварительный график поэтапного снижения грузоподъемности на ледовых переправах Республики Саха (Якутия).
График может быть изменен в зависимости от погодных условий, сообщает Оперштаб Якутии.
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