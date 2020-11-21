Дороги Якутии перестанут быть бедой

Якутия и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёрство предполагает рост объёма поставок в регион современных битумов для дорожного, аэродромного и промышленного строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Правительство Республики Саха (Якутия) заключило соглашение с «Газпром нефть» о сотрудничестве в обеспечении региона высокотехнологичными битумными материалами. Документ подписали глава Якутии Айсен Николаев и председатель Правления «Газпром нефть» Александр Дюков.

В рамках сотрудничества в Якутии планируется расширение применения инновационных битумопроизводных материалов «Газпром нефти». Ключевыми направлениями соглашения стали комплексные испытания асфальтобетонных покрытий и подбор индивидуальных компонентов под конкретные условия региона.

Так, в 2020 года в Якутию начались поставки битумно-полимерной стыковочной ленты и аэродромных герметиков, позволяющих оперативно осуществлять круглогодичный ремонт. За 10 месяцев 2020 года «Газпром нефть» направила в республику свыше 24 тысяч тонн битумных материалов.

Айсен Николаев подчеркнул важность подписанного документа для дорожного комплекса республики: «Эффективное сотрудничество с «Газпром нефтью» будет способствовать развитию сети автомобильных дорог на территории Якутии и увеличению срока их службы. Сегодня, когда в Якутии строится и ремонтируется беспрецедентное количество автомобильных дорог, активно развивается транспортная инфраструктура, использование инновационной продукции технологического лидера отрасли позволит нам реализовать все намеченные проекты в срок и с высоким качеством».

«Якутия – регион со сложными климатическими условиями, его отдаленность от центров производства потребовали от компании применения нестандартных логистических решений. Мы нашли эффективный способ поставок битумных материалов в республику, и предприятия дорожной и строительной отраслей региона уже получили возможность оценить качество нашего битума и сервиса. Новое соглашение будет способствовать расширению спектра применения битумной продукции «Газпром нефти», индивидуально подобранной под климатические особенности Якутии. Это позволит повысить эффективность реализации в регионе инфраструктурных проектов», – отметил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.