Дороге «Анабар» повезло

248 млн рублей федеральных средств Якутия направит на ремонт 25 км региональной дороги «Анабар».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования для предоставления бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это делается в целях реализации в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капиталоемких мероприятий в городских агломерациях, а также приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Якутия в рамках распределения этих средств дополнительно получит более 248 млн. рублей, которые направит на ремонт 25 км региональной автомобильной дороги «Анабар» в Мирнинском районе (участок 32 км -57 км). Это итог кропотливой работы на федеральном уровне главы республики и членов правительства региона.