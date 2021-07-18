Видеофакт: Дорога жизни. Очередь к парому

Очередь к Якутску. Из-за задымленности от лесных пожаров сегодня, 18 июля, главная паромная переправа через Лену Нижних-Бестях — Якутск была закрыта на полдня.

Фото: из открытых источников Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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