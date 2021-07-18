18.07.2021
17:57
508
Происшествия
Видеофакт: Дорога жизни. Очередь к парому
Очередь к Якутску. Из-за задымленности от лесных пожаров сегодня, 18 июля, главная паромная переправа через Лену Нижних-Бестях — Якутск была закрыта на полдня.
Фото: из открытых источников
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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