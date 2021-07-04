04.07.2021
17:57
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Якутия

Дорога Якутск-Магадан закрыта

04.07.2021 г. с 15:05 на участке км 293 – км 406 автомобильной дороги
Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан закрыто движение автотранспорта.
Причина: лесной пожар. В настоящее время на месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД.

ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от
поездок по данному направлению. При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(4112)44-10-78, 89245938028.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй
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