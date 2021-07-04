Дорога Якутск-Магадан закрыта

04.07.2021 г. с 15:05 на участке км 293 – км 406 автомобильной дороги

Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан закрыто движение автотранспорта.

Причина: лесной пожар. В настоящее время на месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД.



ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от

поездок по данному направлению. При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(4112)44-10-78, 89245938028.