Дорога Якутск — Магадан открыта

04.07.2021 с 15:05 до 20:05 на участке км 293 — км 406 автодороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан было закрыто движение автотранспорта (продолжительность: 5 часов). Причина: лесной пожар. Движение открыто для всех видов транспорта.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй.

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