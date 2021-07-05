05.07.2021
09:04
94
Экология
Дорога Якутск — Магадан открыта
04.07.2021 с 15:05 до 20:05 на участке км 293 — км 406 автодороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан было закрыто движение автотранспорта (продолжительность: 5 часов). Причина: лесной пожар. Движение открыто для всех видов транспорта.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй.
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