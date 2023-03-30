Дорисс устранит брак на дорогах, которые строил в Якутске

ПАО «Дорисс» обязался безвозмездно устранить недостатки, выявленные на объектах дорожного ремонта

29 марта в интернет-издании вышла публикация «Фотофакт: Как выглядит новая «БКД-дорога» по Жорницкого в Якутске», в которой отмечается, что летом 2022 года общественники обратили внимание на дорогу, которая находится в ненадлежащем состоянии.

Как разъяснил руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, на данной улице в 2019-2020 гг. проводился капитальный ремонт подрядной организацией ПАО «Дорисс». Недостатки выполненных работ на ул. Жорницкого были выявлены в ходе комиссионных выездов в 2021 году по объектам дорожного ремонта и строительства, выполненных в рамках нацпроекта «БКАД». В 2022 году были проведены комиссионные выезды на отремонтированных дорогах в рамках национальной проекта «БКД» для выявления недостатков. При этом были составлены акты, которые были официально вручены представителю подрядной организации ПАО «Дорисс» со сроком устранения до 30 июня 2022 года. В виду неисполнением обязательств обществом ПАО «Дорисс», 1 сентября 2022 года МКУ «Главстрой» направило исковое заявление в Арбитражный суд РС (Я), чтобы обязать подрядчика устранить недочеты в принудительном порядке.

В ходе судебного разбирательства стороны приняли решение не затягивать судебный процесс и начать скорейшее устранение всех недостатков. Так, 2 марта 2023 года судом было утверждено мировое соглашение, которое заключили истец и ответчик. Согласно определению суда, строительная компания признала все нарушения и обязалась до 1 июня 2023 года безвозмездно устранить недостатки, которые были выявлены в период эксплуатации дорог.

Отметим, судебный акт вступил в законную силу. В случае неисполнения данного судебного акта, судебными приставами будет возбуждено исполнительное производство. Так, до 1 июня 2023 года работы по устранению недостатков должны быть выполнены по следующим улицам/дорогам:

— по улице Петра Алексеева на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова;

— по улице Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. Строителей;

— по улице Пилотов от рынка «Белое Озеро» до ул.Курнатовского;

— по Хатын-Юряхскому шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул.Жорницкого.

В МКУ «Главстрой» дополнительно отметили, что в рамках гарантийных обязательств во исполнение п.3 Протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации №1 от 20.01.2022 составлен график комиссионного выезда на объекты ремонта с 2019 по 2022 годов. Комиссионные выезды запланированы с 3 апреля по 31 мая 2023 года. При этом будут составлены акты о выявленных недостатках и нарушениях. В последующем будут применять принудительные обязательства по их устранению.