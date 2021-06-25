Допвагон прицепили к поезду Нижний Бестях – Благовещенск
Назначен дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск.
Билеты уже в продаже
В связи с большой востребованностью назначен дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск. Продажа билетов на дополнительный вагон открыта с 24 июня 2021 года.
Согласно расписанию дополнительный вагон Нижний Бестях – Благовещенск будет отправляться из Нижнего Бестяха с пассажирским поездом №327 Нижний Бестях-Тында, из Благовещенска — с пассажирским поездом № 081Ч.
|Месяц
|Отправление из Нижнего Бестяха
|Отправление из Благовещенска
|Июль
|01, 03, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29
|03, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29
|Август
|02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30
|02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30
|Сентябрь
|03
Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
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