Допвагон прицепили к поезду Нижний Бестях – Благовещенск

Назначен дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск. Билеты уже в продаже В связи с большой востребованностью назначен дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск. Продажа билетов на дополнительный вагон открыта с 24 июня 2021 года. Согласно расписанию дополнительный вагон Нижний Бестях – Благовещенск будет отправляться из Нижнего Бестяха с пассажирским поездом №327 Нижний Бестях-Тында, из Благовещенска — с пассажирским поездом № 081Ч. Месяц Отправление из Нижнего Бестяха Отправление из Благовещенска Июль 01, 03, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 03, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 Август 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Сентябрь 03

Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх