Допустят ли болельщиков на «Игры Манчаары»?

С 7 по 11 июля в селе Бердигестях Горного района пройдут спортивные игры «Игры Манчары». Спартакиада будет проводиться в Якутии в 53-й раз, сообщает Yakutia-Daily.ru. Как идёт подготовка к масштабному спортивному мероприятию, рассказал в прямом эфире Гаврил МОХНАЧЕВСКИЙ, директор ГБУ РС(Я) «Республиканский центр по национальным видам спорта имени Василия Манчары».

Якутские спортивные игры «Игры Манчары» проводятся в Якутии с 1968 года. Сегодня они включают в себя 11 видов – это хапсагай, мас-рестлинг, якутские национальные прыжки, многоборье, конные скачки, стрельба из пневматической винтовки, стрельба из традиционного лука, северное национальное многоборье, легкая атлетика, якутские настольные игры хабалык и хаамыска.

— Какие рекомендации участникам и зрителям разработаны?

— Всем участникам, зрителям и гостям игр необходимо вакцинироваться, потому что мероприятие должно быть максимально безопасным. У меня просьба ко всем – пройти вакцинацию. Мы должны выработать коллективный иммунитет. Сегодня эта работа проводится во всех муниципальных районах, все участники – спортсмены, тренеры, работники культуры получают прививки. Хочу отметить, что я сам одним из первых вакцинировался. Прошло всё очень хорошо, не было никаких побочных эффектов.

— Будут ли допущены зрители к «Играм» или демонстрация пройдёт онлайн?

— Этот вопрос пока открытый. Решаться он будет организационным комитетом игр, оперативным штабом, Роспотребнадзором, Минздравом республики. Сейчас идёт плодотворная работа по вакцинации жителей по месту проведения игр – в муниципальном районе Горный улус. Всё зависит от нас с вами: если будет привито не менее 70% населения, тогда игры пройдут со зрителями.

К слову, в апреле этого года республика презентовала социально-экономический проект «Игры Манчары» на форуме «SportForumLive». — Мы подписали соглашение с Дирекцией спортивных мероприятий. 7 июля будет дан старт проекту «Спорт Норма Тур» в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни», и наши игры будут транслироваться по всей России, по федеральным каналам «МатчТВ», «Спорт экспресс».



