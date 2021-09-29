Дополнительный офис РСХБ в селе Ытык –Кель отметил свой 15-летний юбилей

С первого дня дополнительный офис в селе Ытык-Кель ведет работу по кредитованию сельскохозяйственных предприятий и сельского населения.

Сегодня банк предлагает широкий спектр банковских услуг: вклады, кредитование юридических, физических лиц, предприятий малого бизнеса, прием коммунальных платежей, денежные переводы, монеты из драгоценных металлов, валютно-обменные операции и многое другое. К своему 15-летнему юбилею дополнительный офис подошел с хорошими показателями.

С момента открытия организациям района офис выдал 8683 кредитов на 2,45 млрд. рублей, населению – более 230 кредитов на 638 млн рублей. Кредитный портфель дополнительного офиса по состоянию на конец сентября составляет 350 млн рублей. Сегодня отделении РСХБ обслуживает 5203 организации и физических лиц.

Сельхозтоваропроизводители берут кредиты на проведение сезонных работ, строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, приобретают технику и оборудование. Среди населения большой популярностью пользуются кредиты на развитие личного подсобного хозяйства, потребительские кредиты, ипотечное жилищное кредитование.

«За 15 лет пройден большой путь, но впереди у нас перспективные планы: повышать доступность кредитных средств, оказывать поддержку малому бизнесу на селе, наращивать объемы кредитования предприятий реального сектора экономики и населения», — рассказывает управляющий офисом в селе Ытык – Кель Елена КУЛАКОВСКАЯ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.