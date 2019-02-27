Дополнительный офис АЭБ в Сунтарском районе признан лучшим

Дополнительные офисы Алмазэргиэнбанка в Сунтарском, Чурапчинском и Нюрбинском районах по итогам 2018 года заняли лидирующие строчки рейтинга территориальных подразделений АЭБ. Список сформирован на основе оценки 11 ключевых показателей деятельности.

«По итогам 2018 года иногородние структурные подразделения Алмазэргиэнбанка получили более 172 млн рублей чистой прибыли и более 484 млн операционной. Максимальная финансовая прибыль зафиксирована у дополнительных офисов в Сунтарском, Чурапчинском и Нюрбинском районах», — отметила начальник управления развития сети АЭБ Варвара Кобякова на совещании руководителей дополнительных офисов банка, которое проходит в городе Ленске.

При определении лучших подразделений банка 2018 года, по ее словам, учитывались в первую очередь финансовые результаты, уровень операционной прибыли, состояние кредитного портфеля малого и среднего, розничного бизнеса, размер просроченной задолженности физических и юридических лиц.

«Формула успеха офиса в Сунтарском районе — это высококвалифицированные и клиентоориентированные сотрудники. Благодаря их отношению к работе на протяжении многих лет офис занимает существенную долю на рынке банковских услуг муниципалитета», — сообщила Кобякова.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов ранее на совещании с руководителями иногородних структурных подразделений финансового учреждения подчеркнул, что в 2018 году банк получил 657 млн рублей чистого операционного дохода. Добиться этого, заявил он, удалось в том числе благодаря грамотной работе дополнительных офисов АЭБ в муниципалитетах.

Территориальная сеть Алмазэргиэнбанка за пределами города Якутска представлена 15 дополнительными и 3 операционными офисами и операционной кассой вне кассового узла. Кроме того, есть представительство АЭБ в Москве.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц.