Дополнительные средства для Якутии

На Восточном экономическом форуме Якутия получила средства на реализацию второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Дополнительное соглашение к договору, заключенному весной текущего года в Якутске, подписали глава республики Айсен Николаев и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

В документе говорится, что государственная корпорация предоставит республике дополнительную финансовую поддержку на переселение граждан из аварийного жилья. Так, до 2021 года Якутия получит свыше 20 млрд рублей, причем почти 5 млрд рублей будут перечислены уже в текущем году. Свыше 8 млрд рублей республике предоставят в 2020 году и еще больше 8 млрд рублей – в 2021 году.

«Подписание соглашения ускорит переселение граждан из аварийного жилого фонда, а такой фонд в Якутии очень большой – свыше 1 млн. кв.м. Жить там достаточно опасно. Чем быстрее мы эту проблему решим, тем будет лучше и для граждан, и для экологии. Поэтому республика досрочно получит финансирование на 2020-2021 годы. Уверен, что поставленные планы будут даже перевыполнены», — сказал Константин Цицин.

Айсен Николаев поблагодарил Константина Цицина за поддержку, оказываемую региону, и заверил, что средства позволят в намеченные сроки расселить рекордное количество аварийного жилья.

«Взаимодействие Фонда с республикой — яркий пример дифференцированного отношения федерального центра к Дальнему Востоку. Проблемы нашего северного региона не ставятся в один угол с проблемами других субъектов с более благоприятными природно-климатическими условиями, а решаются в индивидуальном порядке с учетом всех реалий, которые есть на Дальнем Востоке. Оказываемая Фондом помощь будет использована эффективно в указанные сроки, а это позволит десяткам тысяч якутян быстрее переехать в новое современное жилье», — прокомментировал событие глава республики.

Напомним, что на втором этапе реализации программы республика планирует расселить порядка 3,5 тыс. многоквартирных аварийных домов с общей площадью 1 млн. 140 тыс. кв. м. Это дома, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года. Ранее власти Якутии заявляли, что на эти цели заложен 61 млрд 142 млн рублей – из них 60 млрд 531 млн рублей выделит Фонд реформирования ЖКХ, а 611 млн рублей предусмотрено в республиканском бюджете. На Восточном экономическом форуме стало известно, что до 2021 года от Фонда регион получит свыше 20 млрд рублей – часть этих средств уже были заложены в федеральном бюджете, а часть – Якутии выделят дополнительно. Таким образом, помимо уже заложенных 60 млрд рублей, республика получит дополнительно 18 млрд рублей.