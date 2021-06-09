Дополнительные силы направлены на тушение лесного пожара в Хандыге

Утром 9 июня первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ провёл очередное заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

Глава Томпонского района Яков СТЕПАНОВ в ходе заседания в режиме видеоконференцсвязи сообщил, что лесной пожар находится от посёлка Хандыга в 250 метрах.

«Всю ночь работали. Четырьмя бульдозерами расширяли минерализованную полосу. На тушении пожара задействовано 140 человек. Вчера после 22:00 часов прибыл вертолёт «Полярных авиалиний» с водосливным устройством и 10-ью пожарными на борту. Они тоже сразу приступили к работе по тушению. Вертолёт сделал 22 сброса воды. Борт сейчас вылетит на дозаправку и дальше полетит тушить пожар. Также прибыли на помощь четыре пожарных автомашины из Таттинского, Чурапчинского улусов и села Мегино-Алдан. Они стоят на карауле на окраине посёлка», — проинформировал Яков Иннокентьевич.

Он отметил, что опять поднимается сильный ветер. Проведён облёт пожара квадрокоптером, по кромке наблюдается задымление.

По информации Якова Степанова, на тушении лесного пожара, который находится в 7 км от села Кескил, работает мобилизованное население. Вчера туда также направлены 6 парашютистов из авиалесоохраны, проведена работа по встречному отжигу.

Глава района сообщил, что в междуречье двух речек Иморга и Томпо огнём повреждена и упала одна опора электрических сетей. Так, сейчас остаются без электроснабжения сёла Кескил, Крест-Хальджай, Ударник и Ары-Толон. На место повреждения опоры уже выехала ремонтная бригада РЭС. Они в течение дня должны провести восстановительные работы. Что касается линии ЛЭП, идущей от Хандыги, там повреждений опор нет.

Первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников на заседании распорядился направить на тушение лесного пожара рядом с Хандыгой ещё дополнительные силы.

Так, сегодня утром в Томпонский район вылетел самолёт Ан-24 с 20 бойцами службы спасения и государственной противопожарной службы во главе с первым заместителем председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентием Андросовым. Аэромобильная группа МЧС в составе 18 человек на двух автомашинах «Камаз» прибудет в Хандыгу уже через два часа, она сейчас находится на паромной переправе.

Кроме этого, в дороге в Хандыгу находятся взрывники, которые везут специальную взрывчатку, которая будет применена в самом крайнем случае, для создания минерализованных полос путём взрывов.