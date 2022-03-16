Дополнительная поддержка будет оказана авиации Якутии

Сегодня все авиапредприятия Якутии продолжают работу в штатном режиме. Но для того, чтобы введенные экономические санкции не нанесли существенного урона отрасли, на федеральном и региональном уровнях разрабатывается комплекс мер поддержки компаний – от замещения импортных запасных частей до субсидирования билетов.

Глава республики Айсен Николаев провёл совещание по работе предприятий воздушного транспорта. Он поставил перед региональным правительством и авиапредприятиями ряд задач для обеспечения бесперебойного функционирования авиакомпаний в условиях санкций.

«Одной из отраслей, которая находится в непростом положении в условиях введения экономических санкций против нашей страны, является авиация. На уровне страны принят ряд решений. Они позволяют воздушным судам, находящимся в иностранной и российской юрисдикциях, продолжать работу. В нашем случае, это боинги, эйрбасы, бомбарьде», — сказал глава региона.

Руководитель республики отметил, что решением президента России Владимира Путина продлены сертификаты летной годности иностранных судов до 1 сентября. Их эксплуатация будет производиться по внутрироссийским маршрутам. Однако, остаются вопросы, связанные с обеспечением импортными запасными частями, которые будут решаться как на уровне авиакомпаний, так и авиационных властей страны.

«Безусловно, главный приоритет в нашей деятельности – это вопросы безопасности. Они должны быть превыше всего. Никаких вопросов, связанных со снижением качества обслуживания, быть не должно. Несмотря на все, нужно обеспечить все стандарты, которые есть по воздушным перевозкам», — подчеркнул Айсен Николаев.

Правительству республики он поручил в кратчайшие сроки направить в федеральный центр пакет своих предложений по мерам поддержки авиации – от обеспечения запасными частями иностранного производства до разработки мер поддержки малой авиации.

Что касается региональных мер, авиакомпаниям будут выданы бюджетные кредиты на закупку топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Кроме того, глава республики распорядился выделить дополнительные бюджетные ассигнования на субсидирование авиаперевозок внутри региона. Прежде всего, будет увеличено количество субсидированных билетов по арктическим направлениям.

«Со стороны правительства Якутии помощь предприятиям будет оказываться как авиакомпаниям, так и аэропортам. Но субсидии должны быть обоснованными. Средства должны расходоваться эффективно, должны приносить четкий, понятный экономический результат», — сказал он.

Айсен Николаев также дал поручение усилить работу по восстановлению Сухих-суперджетов, которые в последующем могут быть использованы на международных рейсах по азиатским направлениям.

Речь шла и о международном терминале аэропорта Якутска, строительство которого должно было завершиться в 2024 году. Руководитель республики поручил не снимать вопрос с повестки, а приступить к изменению проекта с учетом введенных санкционных ограничений и импортозамещения оборудования.

Глава региона также отметил необходимость продолжения других инфраструктурных проектов. В частности, тех, что реализуются по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Сейчас работы продолжаются в 12 аэропортовых комплексах. Несмотря не удорожание цен на строительные материалы, услуги транспортной логистики, все планы, поставленные на 2022 год, должны быть выполнены в полном объеме.

«Есть вопросы по исполнению программы по модернизации. Но работы, которые запланированы на 2022 год, должны быть выполнены. Удорожания будут, и здесь, кончено же, потребуется правильное оформление документов для обоснования тех или иных затрат, корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, защита проектов на федеральном уровне», — заключил Айсен Николаев.

Напомним, что три региональные авиакомпании («Якутия», «АЛРОСА», «Полярные авиалинии»), а также Аэропорт «Якутск» входят в перечень предприятий, признанных для российской экономики системообразующими. Это позволит предусмотреть специальные условия отсрочки или рассрочки по налоговым платежам, предоставлять другие меры поддержки, как во времена ковидных ограничений в 2020 году.