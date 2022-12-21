Дополненный график ремонтных работ энергетиков в Якутске и Верхневилюйском районе на 21 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и Верхневилюйском районе будутпроводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

21 декабря:

09:00-12:00 – Вилюйский пер. (полностью), Лермонтова 70-80, Пекарского 52, 70, 82, 92–97, 105-111, Строителей 37, Халтурина 67/3, 67/4, Мординова 3, 5, 9, 13, 15, 17, пер. Васильева 11/1, 15/1, 17, 19, 21, Ст. Покровский. Тр. 3504 б, 3506 б, 3450 б, СОТ «Зеленая долина», СХПК «Хатасский», 1837к, Тепличная 18, 22, 26, 28, 29, 32, Полевая 21/1а, Б. Чижика 6/1, Ф. Попова 7, 7/1,7/2, 7/3; 7/4, 9, Мординова 5, 11, 15, 18, 20, Стрекаловского 40 – проведение восстановительных работ, установка приборов учета, работы по технологическому присоединению потребителей;

10:00-14:00 – Кальвица 26/1, 26/2, 26/3, 30а, 32, 32/1, 32/3 – капитальный ремонт подстанции;

13:00-17:00 – Хатын-Юряхское ш. 9 км 4, 40/1, 48, Хатын-Юряхское ш. ДСК «Труд» 29 д, «Просторы тундры» 123, Ярославского 99, 99/1, 101,103, Лобановка 2/1а, ,3, 4б, 6/1, 6/3, Текстильная 9/1, Новая 53, Садовая 17 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-15:30 – пр. Ленина 35, 35/1, 37, Ярославского 30/1, 30/2 – замер напряжения;

14:00-16:30 – Кржижановского 10, 12, 14, 24, 22, 24-51, 53/1, 55, 55а, 57, 57/2, 63, 1-я Даркылахская 2, 40, 42, 48а – ремонт оборудования подстанции.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

21 декабря:

14:00-16:00 – Харбала – текущий ремонт оборудования на подстанции.

В Ленском районе 21 декабря ограничения электроснабжения не будет в связи с низкой температурой наружного воздуха.

В графике возможны изменения.