Дополненный график ремонтных работ энергетиков на сегодня в Якутске

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ЯКУТСК:

21 ноября:

09:30-11:00 – Автодорожная 20/2-38/45а, пер. Хоринский 1 – 14, пер. Озерный 2/1, 2/2, 3, 9, 15, И. Арбиты 1/2, 7, 7/1, 15, 17, 31, 33, Транспортная 11-19, пер.Ямской 5, Автомобилистов 7/7 — 19/4, Сергеляхское шоссе 19/12, Сергеляхское шоссе 5-7 км, Бутакова 2а-26/2, ДСПК Ёлочка, Мерзлотная 33/7 — 38/9А, ДСК Ландыш, ДСК САЙДЫ, Экран, Манчары – отработка заявки по дефекту, замена оборудования, замеры напряжения.

В графике возможны изменения.

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Кроме того, график ремонтных работ энергетиков можно найти на информационных сайтах SakhaLife.ru, SakhaNews.ru, Sakhapress.ru

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.