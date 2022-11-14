Дополненный график ремонтных работ энергетиков на 14 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в Ленском и Олёкминском районах будут проводиться по следующему графику:

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

14 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Кирова 1-24, Калинина 1-26, Белинского 5, 9, 11, 13, 15, Петровского 16-33, Островского 13-30, 1-16, Петровского 1-19, Лермонтова 1-20, Куйбышева 1-24, Куйбышева 25-28, маг. «Самур», Созидателей 1-5, мкр. Юкос 1-16) – замена приборов учета;

12:00-18:00 – Южная Нюя – работы в охранной зоне ВЛ;

14:15-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:15-14-45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работы в охранной зоне ВЛ.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

14-21 ноября:

13:00-16:30 – Олёкминск (часть города от городского парка до базы Олекминского РЭС, ул. Карла Миллера нечетная сторона, 2-38, 26а; ул. Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, ул. Мелиораторов, Еловая, Набережная 52/1, 53-65, Загородная 24, 25, Пекарня (ИПСтефанчук); частично ул. Кудрина-Абагинского, Спасская, Урицкого, Гагарина, Юбилейная, ул. 30 лет ЯАССР, Кульбертинова, Набережная, Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ); ул. Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская, городской рынок, школа №2, ДОУ Лесовичок, ДОУ Журавушка, АЗС, пер. Загородный, пер. Строительный, Бекетова, Новая, гор. свалка, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, пер. Энергетиков, п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.