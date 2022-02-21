Допдоход для всех и льготы без сбора документов

В Год столетия Якутской АССР оформите бесплатно Карту жителя республики «Моя Якутия» и получайте все льготы без сбора документов. Банковская карта на основе двух платежных систем – российской МИР и международной JCB – с расширенным нефинансовым функционалом выдаётся любому жителю региона с 14 лет.

Карта «Моя Якутия»: всегда с вами, чтобы заботиться о вас

Проект внедрен в прошлом году по поручению председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко для упрощения получения государственных и муниципальных услуг.

На именной платёжной карте «Моя Якутия» содержатся сведения о гражданине и его льготной категории либо отсутствии этого статуса. Это позволяет держателю Карты получать все виды социальной поддержки – федеральные, региональные, муниципальные – без подачи заявлений и предъявления документов. Социальные выплаты, включая целевой капитал «Дети столетия», пенсии, доплаты и так далее можно получать прямо на Карту жителя в положенный срок в беззаявительном режиме.

Кроме того, по Карте «Моя Якутия» можно пользоваться всеми льготами и скидками без предъявления справок и удостоверений. Так, члены многодетных семей, пенсионеры, инвалиды и другие граждане льготных категорий могут посещать спортивные, досуговые и культурные учреждения со скидкой, расплачиваясь Картой жителя. Кроме того, на Карте действует транспортное приложение, которое позволяет льготникам ездить в автобусах по социальному тарифу 511 рублей в месяц.

Льготники также могут получить по Карте скидки в магазинах и других торгово-сервисных предприятиях. Полный список присоединившихся к проекту партнеров и размеры скидок по категориям льготников – на сайте проекта https://card.sakha.gov.ru/

Допдоход для всех и каждого

Если у держателя Карты «Моя Якутия» нет льготного статуса, он в любом случае оценит преимущества Карты. Многие, кто оформил её ещё летом, за полгода пользования накопили 4-6 тысяч рублей. Среди инструментов Карты, доступных всем держателям, – кешбэк рублями один процент с любых покупок, кешбэк от партнеров программы «СВОИ», начисление процента на остаток, переводы до 200 000 рублей ежемесячно в другие банки по СБП без комиссии, снятие наличных от 10 000 до 500 000 рублей в сторонних банкоматах без комиссии, спецпредложения от программ лояльности «Привет, МИР» и JCB.

Кроме того, те, кто оформит Карту жителя Якутии, может стать участником супер-розыгрыша призов «Миллионы от АЭБ»: https://clck.ru/akoXp

Сделайте свои ежедневные траты выгодными с Картой жителя республики. Получайте дополнительный доход без лишних усилий. Оформляйте Карту жителя и открывайте новые преимущества Якутии!