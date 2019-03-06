Дообмывался…

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с сообщением о краже обратился житель г. Мирный. Мужчина пояснил полицейским, что у него похитили микроволновую печку. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил 6 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 40–летний местный житель.

Установлено, что в день происшествия потерпевший приобрел микроволновую печь, и пришел в гости к подозреваемому. Новую покупку приятели решили обмыть. После изрядного количества выпитого заявитель ушел, оставив свою микроволновую печь. На следующий день подозреваемый решил продолжить застолье и, чтобы добыть деньги на спиртное, сбыл бытовую технику случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.