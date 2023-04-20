Доноры Якутской городской больницы №2

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора.

Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Сегодня мы хотим рассказать о наших коллегах, которые сделали донорство частью своей жизни. Пусть их опыт вдохновляет тех, кто никак не может решиться сделать первый шаг в этом направлении.

Милана Пахомова, фельдшер-лаборант клинок-диагностической лаборатории Якутской городской больницы №2:

— Я стала донором больше 5 лет тому назад. Тогда сложилась такая ситуация, что родственникам коллеги нужна была кровь. Я откликнулась, а потом поняла, что это дело нужное и важное. Теперь сдаю несколько раз в год. Стремлюсь к тому, чтобы получить звание почётного донора.

В целом донорство полезно тем, что это хороший способ следить за своим здоровьем. Каждый раз у тебя берут кровь на анализ, и ты узнаёшь, всё ли у тебя хорошо, нет ли каких‑то проблем. И когда ты понимаешь, что таким простым способом можешь кому‑то помочь, почему бы этого не сделать?

Сардаана Пахомова, фельдшер-лаборант клинок-диагностической лаборатории Якутской городской больницы №2:

— Первый раз попробовала лет 5 тому назад, выяснила, что это не страшно, и стала сдавать регулярно. Я ответственно подхожу к сдачам, стала правильно питаться: а вдруг мою кровь перельют ребёнку, это же важно, чтобы она была хорошего качества. Все рекомендации, которые пишут донорам: насчёт правильного питания, того, что надо высыпаться, завтракать – это не просто для галочки, это действительно надо соблюдать, чтобы всё прошло гладко. Меня мотивирует, что я делаю что-то хорошее и важное, что моя кровь действительно нужна людям. Бонусы в виде отгулов тоже приятны. Но это именно дополнение. Положительные эмоции от того, что помогаешь людям гораздо ценнее.

Следует отметить, что Милана и Сардаана экстренно сдают кровь именно на тромбоцитарную массу, то есть их вызывают к экстренным больным. Самым трудным бывает первый шаг. Надо лишь решиться на него. И как знать, возможно, донорство — это ваше призвание.