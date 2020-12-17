17.12.2020
20:10
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Общество

Дому ребенка Якутии 95 лет

Дом ребенка был создан в 1924 году для  детей погибших в гражданскую войну комиссаров.

В 2010 году  его взяла под свою опеку  работающая тогда председателем правительства республики Галина Данчикова. За свою почти вековую жизнь учреждение много раз реорганизовывалось, меняло  месторасположение. В 2016 году на улице Петра Алексеева   для них построили двухэтажный красивый  каменный дом на 150 мест, с прилегающей  зеленой зоной для прогулок. Депутат Госдумы курировала строительство нового здания  лично.

Сегодня в специализированном учреждении живут дети с рождения до семи лет, оставшиеся без попечения родителей или лишенные родительской опеки. Коллектив Дома ребенка во главе с директором Эдуардом Кондратьевым при и поддержке ветеранов и социальных партнеров  создают для детей  домашний уют, все условия для физического и интеллектуального  развития. Им оказывается всесторонняя медицинская и социальная помощь, комплексная медико-психологическая реабилитация и содействие в семейном устройстве. Созданы семейно-воспитательные группы, родные братишки и сестренки воспитываются в одной группе, где детей не разделяют по возрасту.

Поздравление депутата, как и торжество по случаю юбилея, прошло в режиме видеоконференцсвязи. Галина Данчикова пожелала всем неиссякаемой энергии, нескончаемого трудолюбия, здоровья, терпения, мира и добра.

Врачу паллиативного отделения Лене Бубякиной, помощнику воспитателя Александре Пахомовой, медработникам Марине Находкинойи Анне Бутаковойбыли вручены благодарственные письма.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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