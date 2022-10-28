28.10.2022
21:14
137

Якутия

Домой вернулись 309 ошибочно мобилизованных якутян

Якутия вернула 309 ошибочно мобилизованных граждан из воинских частей. Основные мероприятия частичной мобилизации в регионе завершены. Сейчас идет работа по возврату ошибочно мобилизованных и набору военнослужащих офицерского состава, сообщает тгк @yk24ru

Фото: ЯСИА
Источник: тгк @yk24ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх