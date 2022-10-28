28.10.2022
21:14
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Якутия
Домой вернулись 309 ошибочно мобилизованных якутян
Якутия вернула 309 ошибочно мобилизованных граждан из воинских частей. Основные мероприятия частичной мобилизации в регионе завершены. Сейчас идет работа по возврату ошибочно мобилизованных и набору военнослужащих офицерского состава, сообщает тгк @yk24ru
Фото: ЯСИА
Источник: тгк @yk24ru
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