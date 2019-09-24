Дома сгорели в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 сентября 2019 г. в 01.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном строении без кровли на ул. Энтузиастов в п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарных, через три минуты, строение горело открытым огнем. В результате пожара строение повреждено по всей площади 40 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

23 сентября 2019 г. в 08.23. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Воропаева в п. Светлый Мирнинского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия на втором этаже горела квартира. С места пожара был эвакуирован один человек. В результате пожара огнем повреждены подъезды №1 и №2 по всей площади и кровля по всей площади. Общая площадь пожара составила 340 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

23 сентября 2019 г. в 17.32. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора: на ул. Лермонтова в г. Якутске на площади 2 кв.м.; на ул. Омская мкр. Северный в г. Ленск на площади 6 кв.м., спасен рядом стоящий гараж; на ул. Транспортная в п. Чульман Нерюнгринского района на площади 4 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается, ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!