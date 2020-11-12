Дома культуры Якутии внедряют инновации

Опыт Якутии в развитии системы культурно-досуговых учреждений представлен на конференции «Новые форматы культурных центров, как часть проекта «Культурная среда». Конференция состоялась в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество’20» Союза архитекторов РФ при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Правительства Московской области. С презентацией потенциала сети домов культуры Якутии выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

В Якутии сеть одна из крупнейших региональных сетей домов культуры — 486 единиц. Благодаря общереспубликанскому движению добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке», с 2001 года было введено 89 новых объектов в селах. Такого масштабного движения по инициативе населения нет ни в одном другом субъекте страны. В последние годы активизировалось строительство крупных инвестиционных объектов отрасли. Так, только за 2019-2020 годы в рамках Инвестиционной программы РС(Я) и внебюджетных источников РС(Я) введено четыре и продолжается строительство еще шести объектов культуры.

С прошлого года стартовала реализация Национального проекта «Культура», в рамках которого в 2019 году введены дома культуры в селе Сырдах Усть-Алданского района и селе Дикимдя Горного района. В 2020 году началось строительство Центра культуры в селе Аппаны Намского улуса и на 2021-2022 годы запланировано строительство Центра культурного развития в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. В 2021 году Якутия получает средства на капремонт четырех ДК: в селах Усун-Кюель и Угольное Верхнеколымского улуса, селе Бердигестях Горного улуса и поселке Заречный Олекминского района.

По словам Левочкина, благодаря инфраструктурным изменениям, учреждения культуры республики получили возможность качественно изменить формат работы. Одним из инновационных направлений деятельности станет организация в сельских ДК общественных пространств для коллективной деятельности по примеру деятельности «Точки кипения». Пространство коллективной работы «Сайдыы» (Развитие) – формат рабочего пространства для вовлечения местного населения в преобразование села и региональную повестку развития. Данный проект разработан командой АНО «Индустрия будущего» и реализуется в рамках стратегической инициативы «Новая модель села. Развитие сельских территорий». Инициатива была поддержана Фондом президентских грантов России. В первой половине ноября состоялся акселератор для работников сельских ДК, его участники станут пионерами в организации сельских пространств коллективной работы.

Еще один вектор внедрения новшеств связан с участием республики в исследовательском проекте «Идентичность в типовом» @identityintypical, организуемом при поддержке Фонда Президентских грантов. Благодаря этому сотрудничеству разрабатывается пилотный сайт о региональной системе домов культуры «Биир Ситим», который будет взят за образец для внедрения в других регионах. Это позволит создать единую информационную базу для сельских домов культуры.

– Мы ожидаем, что это решение не просто позволит нам систематизировать сведения о современном состоянии досуговых учреждений, но позволит организовать площадку для обсуждения с местными жителями, какие изменения необходимы в том или ином культурном центре, – считает Владислав Левочкин. – Здесь же мы планируем осуществлять рейтингование учреждений, в том числе для определения лидеров, претендующих на получение федеральных и республиканских субсидий, внедрение других новшеств.

В своих выступлениях архитекторы Алексей Боев и Дарья Наугольнова более подробно рассказали о курируем проекте «Идентичность в типовом».

– Социальное явление дворцов культуры, получившие развитие в СССР с конца 1920-х годов, на самом деле мало знакомо мировому сообществу, – говорит Дарья Наугольнова, основатель архитектурного бюро DVN (Нидерланды). – Цель исследования состоит в том, чтобы изучить дома культуры всесторонне: их функционал, архитектуру, перспективы развития. В свое время через сеть культурно-досуговых учреждений реализовывалась масштабная задача по повышению культурного уровня общества. При этом практически все типовые здания Домов культуры имеют в своих характеристиках такой показатель как идентичность. В конкретных случаях мы помогаем сделать ребрендинг учреждения, выделить услуги, отвечающие потребностям местных жителей, определить параметры необходимой реконструкции с учетом сохранение архитектурного наследия.

На площадке конференции также был представлен опыт Татарстана, Московской и Воронежской областей. Участники конференции констатировали, что эволюционные изменения, происходящие в современном российском обществе, способствуют повышению значимости института домов культуры в развитии местных сообществ.