Дома для пожилых должны быть красивыми и удобными

В Якутске на дискуссионной площадке «Точка кипения» состоялось обсуждение темы «Новые решения и подходы по обслуживанию людей старшего поколения» направлена на повышение качества предоставляемых социальных услуг по обслуживанию населения и снижение затрат помощи на дому, в рамках реализации Национального проекта «Демография».

Какие задачи стоят перед республикой, в области социального обслуживания людей старшего поколения и создание среды для активного долголетия, в рамках национальных проектов, озвучила заместитель Председателя Правительства РС (Я) Ольга Балабкина.

С основным докладом «Новые подходы к формированию здоровой и продолжительной жизни» выступил первый заместитель министра труда и социального развития РС (Я) Иван Алексеев.

«На сегодня сеть организаций социального обслуживания представлена 88 организациями, в реестре негосударственных поставщиков социальных услуг состоит 40 поставщиков, что составляет 31,5 % в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности. Всего обслуживается в стационарных учреждениях Минтруда 2 511 чел., в негосударственном секторе – 215 чел. И мы можем сказать, что полностью ликвидировали очередь и выполнили майские указы 2012 года», — рассказал Иван Алексеев.

Минтрудом РС(Я) в текущем году в рамках регионального проекта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения дополнительного скрининга, приобретено 14 единиц автотранспорта. Начиная с 2020 года согласно плану мероприятий будет осуществляться доставка лиц старше 65 лет в медицинские организации.

«Проект «Старшее поколение» разработан для того, чтобы люди жили не просто дольше, но и как можно дольше оставались активными, здоровыми, имели возможность работать, общаться с близкими. Чтобы жизнь в преклонном возрасте не сводилась только к походам в поликлинику, а была насыщенной и разнообразной. А если человек всё-таки не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи – чтобы он получал достойный уход», — подчеркнул Иван Алексеев.

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» в Российской Федерации предусмотрены меры федеральной поддержки по приведению зданий «стационарных организаций социального обслуживания», в надлежащее состояние в 2019-2024 годах. Запланировано строительство около 100 жилых зданий организаций социального обслуживания общей мощностью более 17 тысяч мест по всей России.

В нашей республике в текущем году начато строительство объекта «Спальный корпус на 150 мест ГБУ РС(Я) «Вилюйский психоневрологический интерната им. Кэтти Марсден» в с. Сосновка Вилюйского улуса. На 2019 год предусмотрено 264 589,7 тыс. рублей. Срок окончания строительства – 30.09.2021 года. На 01.10.2019 профинансировано 212 382,29 тыс. рублей, строительная готовность объекта 19%.

«И мы все надеемся, что с воплощением в жизнь этих проектов, люди старшего поколения и люди с ограниченными возможностями действительно получат доступную и комфортную среду обитания», — отметил первый заместитель министра.

Минстроем и Минтрудом России в этом году проведен конкурс на лучший концептуальный проект зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан старших возрастных групп в Российской Федерации.

Цель этого конкурса – выбор лучшего архитектурно выразительного и функционально эффективного проектного предложения по комплексу для постоянного проживания граждан старших возрастных групп, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов, престарелых граждан, супружеских пар для выработки современных нормативных требований при их проектировании.

«Если раньше перед нами стояла задача ликвидации очередей в стационарные учреждения, то в настоящее время одновременно с этим предстоит решить вопрос комфортного, приближенного к домашним условиям проживания. В обществе сложилось мнение, что дома для престарелых инвалидов, это мрачные, необустроенные здания, где доживают свой век брошенные в силу разных жизненных обстоятельств старики. Дома для пожилых должны быть не только красивыми и удобными для жизни, но и обеспечивать возможность заниматься любимыми делами, общаться, получать своевременную медицинскую помощь и должный уход, и помогать гражданам старшего возраста как можно дольше сохранять независимость», — рассказал собравшимся Иван Алексеев.

Также, на дискуссионной площадке выступил первый заместитель министра молодежи и социальных коммуникаций РС (Я) Александр Сусоева, а также в «Точке кипения» прошла презентация проекта «GRANDY (ГРЭНДИ) — сервис помощи пожилым», которых представил директор АНО «Индустрия будущего» Иван Степанов.