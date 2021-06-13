Дом, в котором произошла трагедия, был в аренде
Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту обнаружения трех тел при тушении пожара в г. Якутске.
Ночью 13 июня 2021 года в следственные органы СКР по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в частном доме, который сдавался в краткосрочную аренду на ул. Луговой в г. Якутске, и гибели людей.
Следователь СКР провел осмотр места происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причны пожара. В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество погибших уточняется.
Расследование продолжается.
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