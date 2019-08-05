Дом народного творчества в с. Майя получил средства по партийному проекту

4 августа народному артисту СССР Дмитрию Федоровичу Ходулову исполнилось бы 107 лет. Его именем назван Дом народного творчества в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Здание 1963 года постепенно приходит в упадок. Мощной поддержкой для него стали средства, выделяемые по партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины».

Накануне памятной даты партийцы проконтролировали поступление средств Дом народного творчества. Сумма проекта составляет 1 млн 207 тыс. 42 руб. Средства будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы Дома культуры по программе «Модернизация и укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства в РС(Я)».

Общественный мониторинг провели исполнительный секретарь местного отделения Партии Зоя Шарина, член ревизионной комиссии исполкома Екатерина Баишева, народный контроль от «Единой России», председатель общественного объединения «Түмэн» села Майя Мария Лукина, главный бухгалтер Дома народного творчества им. Д. Ф. Ходулова Прасковья Стручкова и специалист по методической работе Елена Варламова.

На сегодняшний день подписан договор с поставщиком ООО «ТриС» в лице генерального директора А.С. Потапова на общую сумму 1 284 489 руб. 62 коп.

Из них:

– 1 207 420 руб. 24 коп. по заявке на участие в отборе среди муниципальных районов (городских округов) на предоставление субсидии из госбюджета РС(Я) местным бюджетам на «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек»

– 77 069 руб. 38 коп. софинансирование с местного бюджета села Майя.

Майинский Дом народного творчества им. Дмитрия Федоровича Ходулова – это своеобразная арена социально-культурной, образовательной, развивающей, творческой, развлекательной деятельности индивидов и групп. Роль досуговых центров важна в качестве посредника между социальной средой и микромиром личности. Творческие театральные студии, открытые для населения, способны серьезно воздействовать на личность, формировать, изменять взгляды, духовный мир человека.

Здание Дома народного творчества им. Д. Ф. Ходулова построено в 1963 году. Площадь здания не отвечает современным требованиям времени: фойе, зрительный зал, сцена, а также электросеть требуют срочного капитального ремонта.

В Доме народного творчества используется устаревшая светотехника, материально-техническая база не отвечает современным требованиям, критериям, для реализации программы и функционирования всех отраслей народного творчества и шоу-бизнеса театра необходимо приобретение новых современных технологий. Ведь ни один концертный зал, ни одна сцена, ни один театр, никакая инсталляция не обходятся без использования световой аппаратуры.

В век передовых технологий и компьютеризации Дом народного творчества должен иметь высочайшего качества профессиональную, световую технику. С реализацией этого проекта можно привлечь внимание населения, повысить культуру обслуживания посетителей и формировать неформальную среду.

Новый профессиональный уровень учреждения культуры позволит повысить увеличение внебюджетных средств. Финансирование поступило, идет работа по прямому договору.