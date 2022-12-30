Дом на Покровском тракте Якутска сгорел дотла

Вчера поздно вечером в якутских мессенджерах сообщили о пожаре на Покровском тракте. На тот момент официальной информации от МЧС не поступало. Обошлось без жертв.

Сегодня пресс-служба ведомства, сообщила, что 29 декабря 2022 г. в 19.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома в СОТ «Отдых-1» на 10 км Покровского тракта в г. Якутске. Через 8 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден частный дом по всей площади: 72 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электрической проводки в доме, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Благодаря оперативным действием огнеборцев спасены рядом стоящие частный дом и гараж. На ликвидацию пожара привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.