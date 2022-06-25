25.06.2022
12:51
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Якутия

Дом на колёсах от якутских разработчиков

Дом на колёсах от якутских разработчиков. Работает на солнечных батареях. За счёт этого можно смотреть телевизор и пользоваться холодильником. Плитка работает на газу, сообщает тгк Якутск вечерний. Загляните на выставку «Sakha Innovation» (площадка ГАУ «Технопарк Якутия» на Ысыахе Туймаады)

Фото: тгк Якутск вечерний
Источник: тгк Якутск вечерний

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