Дом на колёсах от якутских разработчиков

Дом на колёсах от якутских разработчиков. Работает на солнечных батареях. За счёт этого можно смотреть телевизор и пользоваться холодильником. Плитка работает на газу, сообщает тгк Якутск вечерний. Загляните на выставку «Sakha Innovation» (площадка ГАУ «Технопарк Якутия» на Ысыахе Туймаады)

Фото: тгк Якутск вечерний Источник: тгк Якутск вечерний

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