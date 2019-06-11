Дом дружбы народов выпустил набор открыток «Татарский национальный костюм»

Составителем уникальной серии «Национальный костюм» является ведущий методист по библиотечному делу Ресурсного образовательно-методологического центра Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Ираида Коркина.

Художественный вкус, часть традиций и материальной культуры татарского народа несет в себе новый выпуск открыток «Татарский национальный костюм» (мужская народная одежда), изданных Домом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Здесь вы найдете яркие, красочные изображения головных уборов, рубах, обуви, штанов, верхней одежды, кафтана, орнаментов и других частей одежды татарского мужского национального костюма. Каждая открытка имеет краткую информацию, а в некоторых приведены схемы кроя той ли иной части одежды.

Открытки продаются в киоске и в библиотеке (140 каб.) Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Тел. для справок: 89141027856