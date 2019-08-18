Дом дружбы впервые проведет акцию «Ночь кино»
24 августа под занавес лета Якутск ждет бессонная, но приятная ночь: в кинозале «Россия» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского впервые пройдет всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к ежегодному празднованию Дня российского кино. С 20 часов до полуночи жители Якутска смогут бесплатно на большом экране посмотреть три картины: «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
«Домовой» — российский комедийный фильм-фэнтези режиссера Евгения Бедарева. Премьера фильма в России состоялась 11 апреля 2019 года.
«Балканский рубеж» — российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина, посвящённый секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии.
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — российский полнометражный художественный фильм комедийного жанра, снятый в 2018 году.
Приходите посмотреть лучшее российское кино на широком экране в уютной обстановке!
Когда: 24 августа с 20:00 до 00:00
Где: ДДН Кулаковского
Пояркова, 4
Вход свободный
Кинопоказы рассчитаны на зрителей от 6 лет
Whatsapp +7 (999) 174-67-82