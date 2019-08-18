Дом дружбы впервые проведет акцию «Ночь кино»

24 августа под занавес лета Якутск ждет бессонная, но приятная ночь: в кинозале «Россия» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского впервые пройдет всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к ежегодному празднованию Дня российского кино. С 20 часов до полуночи жители Якутска смогут бесплатно на большом экране посмотреть три картины: «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

«Домовой» — российский комедийный фильм-фэнтези режиссера Евгения Бедарева. Премьера фильма в России состоялась 11 апреля 2019 года.

«Балканский рубеж» — российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина, посвящённый секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — российский полнометражный художественный фильм комедийного жанра, снятый в 2018 году.

Приходите посмотреть лучшее российское кино на широком экране в уютной обстановке!

Когда: 24 августа с 20:00 до 00:00

Где: ДДН Кулаковского

Пояркова, 4

Вход свободный

Кинопоказы рассчитаны на зрителей от 6 лет