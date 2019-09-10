10.09.2019
13:08
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Культура & Образование

Дом дружбы проводит межнациональный курс по методике пения Стрельниковой

Дом дружбы народов  им А.Е.Кулаковского

Проводит   межнациональный  курс

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕНИЯ  —  «  ВОКАЛ ДЛЯ ВСЕХ «.

по методике пения оперной певицы Александры Стрельниковой

и из опыта преподавания по вокалу Элизавет Ховард и Ховард Остин в  г. Лос-Анджелесе, в г. Нью-Йорке

Разучивание народных песен- якутских, русских и других народов.

Курс проводит заслуженный работник культуры (РС) Я.

Обладатель знака за вклад развитие профессионального образования.

Руководитель народно-фольклорного ансамбля – Тойук.

Приглашаем всех желающих , независимо от возраста.

Занятия начинаются с 17 сентября по 23 сентября 2019г.

1 смена – 10.00- 13.00

2 смена – 15.00 – 18.00.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-914-277-14-79, 32-83-86

Фото: Дом дружбы народов им А.Е.Кулаковского.
Источник: Дом дружбы народов им А.Е.Кулаковского.
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