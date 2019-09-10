Дом дружбы проводит межнациональный курс по методике пения Стрельниковой

Дом дружбы народов им А.Е.Кулаковского Проводит межнациональный курс ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕНИЯ — « ВОКАЛ ДЛЯ ВСЕХ «. по методике пения оперной певицы Александры Стрельниковой и из опыта преподавания по вокалу Элизавет Ховард и Ховард Остин в г. Лос-Анджелесе, в г. Нью-Йорке Разучивание народных песен- якутских, русских и других народов. Курс проводит заслуженный работник культуры (РС) Я. Обладатель знака за вклад развитие профессионального образования. Руководитель народно-фольклорного ансамбля – Тойук. Приглашаем всех желающих , независимо от возраста. Занятия начинаются с 17 сентября по 23 сентября 2019г. 1 смена – 10.00- 13.00 2 смена – 15.00 – 18.00. По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-914-277-14-79, 32-83-86

Фото: Дом дружбы народов им А.Е.Кулаковского. Источник: Дом дружбы народов им А.Е.Кулаковского.

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