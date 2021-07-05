Дом дружбы провел мастер-классы по эвенкийской национальной одежде

В рамках Практикума Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского «Фольклорный суглан» совместно с Ассоциацией эвенков Республики Саха (Якутия) при поддержке Фонда президентских грантов проведена серия мастер-классов по эвенкийской национальной одежде, орнаментам, узорам.

Так, 18 июня молодой талантливый эвенкийский модельер Михаил Андреев, выпускник Якутского колледжа технологии и дизайна, победитель международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, обладатель премии «Самая лучшая коллекция» от университета Северной Айовы (США), провел в Доме дружбы народов лекцию по элементам эвенкийского костюма, мастер-классы по изготовлению сухожильных нитей, вышивке бисером.

24 июня для детей эвенкийской кочевой родовой общины «Красный Маяк» Усть-Майского района Елена Максимова, член правления Ассоциации эвенков, провела мастер-класс по вышивке бисером традиционных эвенкийских полосовых и солярных узоров.

В г. Олекминск 25 июня мастерицы женской общественной организации «Аборигенка» Антонина Степановна Христофорова, Наталья Николаевна Корнилова провели для участников Ысыаха Олонхо делегации Дома дружбы народов мастер-классы по работе с кожей и ровдугой, а также вышивке бисером.

Справка: Практикум «Фольклорный суглан» создан по инициативе методистов по традиционной культуре КМНС Дома дружбы народов.

Руководитель практикума: Васильев Иннокентий Афанасьевич, первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов;

научный руководитель практикума: Дьяконова Мария Петровна, к.ф.н., научный специалист ИГИиПМНС СО РАН.

Напоминаем, что в феврале 2021 года успешно проведен семинар «Развитие культуры коренных малочисленных народов Севера: теория и практика» в рамках Всероссийской научно-практической конференции«Языки и фольклор коренных народов Севера: состояние, проблемы, перспективы», посвященной юбилейным датам ученых-тунгусоведов А.Н. Мыреевой и Г.И. Варламовой-Кэптукэ.