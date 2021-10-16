Дом дружбы народов Якутии открыл 42 творческий сезон

14 октября 2021 г. стартовал 42 творческий сезон Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского под названием «Time ЭТНО — ЭТНО время».

Каждый год ДДН удивляет и восхищает зрителя оригинальной программой. В этот раз участники праздника отправились в путешествие в этнический мир народов нашей Республики. Программа открытия состояла из нескольких частей:

ЭТНО КОСТЮМЕРНАЯ – это дефиле народных костюмов и выставка работ фотографа Сюзанны СЕДАЛИЩЕВОЙ, чей снимок попал на обложку журнала Elle Russia. В 2021 году Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского получил целевую субсидию из федерального бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов нашей Родины, расширению вовлеченности общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации. Благодаря генеральному директору Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, заслуженному работнику культуры РС(Я) Антониде КОРЯКИНОЙ пополнена коллекция коренных малочисленных народов Севера, русского и якутского народов.

Также прошел показ нарядов мастериц республики, дефиле представителей национально-культурных объединений в народных костюмах, а председатель Русской общины Якутии Александр ПОДГОЛОВ представил коллекцию головных уборов саамского народа и таких стран, как Индонезия, Узбекистан, Индия, Чувашия, Мексика. К слову, Александр Григорьевич лично участвовал в показе народных костюмов.

Кроме того, был показ коллекции «Тайга величавая» Розалии ДЕГТЯРЕВОЙ и Дарии НОГОВИЦЫНОЙ, показ ювелирных украшений «Серебряный век якутских украшений», коллекции Августины ФИЛИППОВОЙ, ФАПК «Сахабулт», костюмов фильма «Бэйбэрикээн-2» дизайнера Ивана ФЕДОРОВА, выход в платьях бренда «Eikirie» от Надежды ДОКТОРОВОЙ.

Большой интерес у гостей праздника вызвала фотовыставка Сюзанны Седалищевой «Elle. Дружба народов»:

— Это серия фотографий, которые мы снимали в рамках проекта «Дружба народов» Elle Russia, посвященного 25-летию модного издания. Съемки проходили в 25 разных регионах страны и СНГ. Редакция сама выбирала фотографов и моделей. Мы снимали в алаасе Тоҥоһой это в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса. И еще Булгунняхтах попал в Elle путеводитель. Я работаю в Агентстве развития туризма и летом ездила туда, чтобы сделать маршрут по сельскому туризму. Я прямо влюбилась в это место и когда сказали, что съемка должна быть в якутском стиле сразу вспомнила об этом чудесном алаасе. Мы отправили очень много версий, снимали три дня, ездили по разным местам и выбор пал именно на фотографии в Хангаласском улусе. Эти съемки я посвятила якутским женщинам, потому что они удивительные. Своей необычайной красотой, внутренней силой, спокойствием они восхищают меня. В городах умудряются ходить на работу в минус 60, готовить еду на всю семью. А в деревнях без выходных и праздников они работают в хотоне, а это очень тяжелый труд. И несмотря на это, они идут вперед, делая этот мир вокруг нас лучше. На снимке девушки стоят босиком – наши предки босиком бегали по алаасу, это связь с природой, символ нашей чистой природы. Каждый увидит что-то родное в этой фотографии.

ЭТНО ДЕТСТВО – творческая площадка, организованная образцовым коллективом РФ, народным ансамблем эстрадного танца «Сюрприз».

Ирина ЕГОРОВА, художественный руководитель ансамбля «Сюрприз»:

Наша задача — приобщить детей к народному творчеству, рассказать и донести до маленького зрителя народные традиции, самобытную культуру народов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, вовлекая их в игры, танцы, сказки. Возродить, бережно сохранить и передать младшему поколению традиционную культуру народов нашей республики, а также заинтересовать детей познаниями и расширением кругозора в области национальных и культурных традиций народов мира.

На площадке было представлены три страны: Россия, Литва, Китай. Ведущие, а это педагоги ансамбля «Сюрприз» Екатерина ЕГОРОВА, Диана ПОСЕЛЬСКАЯ и участницы народного ансамбля русского танца «Ярилов день» в национальных костюмах рассказали о странах, показали и провели национальные игры, водили хороводы, загадывали загадки, развлекая гостей и зрителей. Все получили сладкий приз!

Идею проведения подобных мероприятий закрепим за ансамблем и сделаем традиционным, с каждым разом расширяя число стран. Мероприятие получилось полезным, интересным, увлекательным, познавательным. Все ушли довольные!

ЭТНО ДИСКУССИЯ – дискуссионный клуб «Новое поколение – поколение NEXT». Цель – раскрытие профессионального и творческого потенциала молодежи во благо укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Гостями локации стали заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяна ПЯТКИНА, директор департамента развития креативной экономики РС(Я) Александра ВЕНЗЕЛЬ, а также студенты Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, Арктического государственного агротехнологического университета, представители национально-культурных объединений и молодежной ассамблеи народов Якутии. В рамках дискуссии состоялась презентация проекта департамента развития креативной экономики акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» «Квартал труда» — проект по созданию в Якутске первого на Дальнем Востоке креативного кластера. Данный проект вовлек больше двухсот представителей творческих сообществ в работу над концепцией квартала труда. Далее после тренинга по разработке социального проектирования молодежь продолжила работу в командах по созданию и защите своих социальных проектов.

ЭТНО ВОПРОС – викторина для развития кругозора и проверки этнографических знаний. Мероприятие было проведено в форме игры-викторины «Якутия многонациональная» между двумя командами. Цель – получение, проверка знаний об истории, достопримечательностях, народах якутской земли. Активная молодежь – студенты Якутского колледжа инновационных технологий, Института математики и информатики, юридического колледжа СВФУ, учащиеся Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, СОШ №31 г. Якутска — с интересом отвечала на вопросы о культуре, географии, истории, народах Якутии и России. Ребята окунулись в историю страны, сказали какие факты верны, а какие – нет. Также участники викторины отгадывали интересные даты и события, знаменитых людей, внесших вклад в развитие родного края. Молодые люди открывали для себя страну с новых сторон. Победила дружба!

ЭТНО EXPO – ярко показало, что мы живем в многообразии культур, которые отражают самобытность и саму сущность всех традиций, обычаев, национальных ремёсел многих народов мира. Россия — большой, многоцветный, многоликий, многоязычный, многоголосый НАШ ОБЩИЙ ДОМ. Общественное объединение «Төрүт эйгэ», Ассоциация корейцев г.Якутска, национальная община «Тыва» г.Якутска, Союз армян РС(Я), коллективы КМНС «Кустук», «Хэглэн», «Гиркилэн», мастера Эвено-Бытантайского улуса, Союз таджикистанцев РС(Я), Потомки государевых ямщиков представили великое богатство национальных культур, многогранные традиции, неповторимое национальное искусство, музыкальные инструменты, интересные произведения декоративно-прикладного творчества и своеобразные обычаи своего народа. Путешествие в этнический мир народов нашей Республики способствовало глубокому знакомству с национальной культурой народов Якутии и России. Ведь для взаимопонимания и взаимоуважения народов очень важно знать, что дорого и свято для каждого из них. Эти знания будут только укреплять нашу страну, ведь сила России всегда была и будет в единстве ее народов.

ШОУ «TIME ЭТНО#ЭТНО ВРЕМЯ» — концерт творческих коллективов и солистов ДДН собрал благодарных зрителей. Каждое выступление они встречали шквалом аплодисментов. Фееричное действо было движением стихий и символов: Земли, Воды, Леса, Города.

Шоу сопровождалось красивой оригинальной музыкой, великолепными танцами, сценическими эффектами, необычными костюмами, которые создавали яркое, захватывающее зрелище. Выступления самодеятельных солистов общин не оставило никого равнодушным – игра на армянском дудуке, кыргызском комузе, тувинское горловое пение подарило зрителям бурные эмоции. Одной из изюминок стало выступление хомусистки Василены ШАРИНОЙ, когда во время выступления ее ученики в зале подхватили выступление артистки и провели оригинальный флешмоб.

Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил КИРИЛЛИН, поздравляя собравшихся с открытием 42-го творческого сезона, отметил многогранную работу Дома дружбы народов. «Коллектив всегда очень креативно, с энтузиазмом подходит ко всем задачам, которые перед ним стоят. И все это они организовывают с помощью лидеров, активистов диаспор, общин. Деятельность Дома дружбы народов очень важна в плане сохранения межнационального мира нашей республики. В Якутии проживают представители более 120 национальностей, которые представляют 16 конфессий. Мы все работаем на благо будущего нашей республики, будущего наших детей».

Также министр вручил знак отличия «Гражданская доблесть» Эдуарду ТОЙТОНОВУ, главному художнику ДДН.

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского рад открыть новый творческий сезон, полон амбициозных планов в ожидании межнациональных проектов, красивых праздников и знаменательных дат.