Дом дружбы народов провел День косоворотки

ДДН провел русский праздник День косоворотки на территории народного пространства «Арт атриум». Это молодой праздник, в России отмечается с 2020 года, его миссия — укрепление национального единства русского народа и всех коренных народов страны, продвижение положительного образа русской культуры.

Празднество связано с Днем апостолов Петра и Павла, считавшимся на Руси началом сенокоса, когда у русского крестьянства было принято дарить взрослым сыновьям новые косоворотки, которые одевались именно в сенокосную пору.

На празднике горожане познакомились с историей возникновения косоворотки — рубашки с длинным рукавом и воротом, расположенным не посередине, а сбоку. Развернулась ярмарка декоративно-прикладного творчества, прошел прекрасный концерт, душевные выступления. Солистки народного хора русской песни «Раздолье», руководитель Мирослава Пигур; женский вокальный ансамбль «Индигир», руководитель Тамара Северьянова; солист детского вокального ансамбля «Раздолинки» Александр Мигалкин, ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Ирина Стрекаловская; ветеран сцены, обладатель почетного знака «Лучший общественник» Нелли Дёминова, лауреат международных и российских вокальных конкурсов Арина Суюндюкова; виртуоз-аккордеонист Борис Корниенко; дуэт «Русская душа»; Долгун кыыһа исполнили народные мелодии, песни, блеснули русскими национальными костюмами.