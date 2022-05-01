01.05.2022
20:53
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Праздники
Дом Дружбы народов принял участие в первомайском шествии
В День весны и труда Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского принял активное участие в праздничном шествии.
Украсив колонну атрибутикой и символикой ДДН, шарами, флажками, работники учреждения, творческие коллективы, представители Молодежной ассамблеи народов Якутии прошли до Комсомольской площади.
В этом году Первомай исторический, так как он проводится в год 100-летия Республики. Мира, добра, радости созидательного труда на благо родной Якутии и развития России!
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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