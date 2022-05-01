Дом Дружбы народов принял участие в первомайском шествии

В День весны и труда Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского принял активное участие в праздничном шествии.

Украсив колонну атрибутикой и символикой ДДН, шарами, флажками, работники учреждения, творческие коллективы, представители Молодежной ассамблеи народов Якутии прошли до Комсомольской площади.

В этом году Первомай исторический, так как он проводится в год 100-летия Республики. Мира, добра, радости созидательного труда на благо родной Якутии и развития России!