Дом дружбы народов приглашает на фотовыставку

21 июня в 14.30 в здании АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» (г. Якутск, ул. Пояркова, 4) состоится открытие фотовыставки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений Киргизской Республики и Российской Федерации.

По приглашению Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева на празднование национального праздника Ысыах прибыла делегация из Киргизской Республики, которая представляет вниманию жителям Якутии экспозицию, отражающую самые яркие вехи в истории сотрудничества Киргизии и России.

Зрителям выставки будет представлена экспозиция фотоматериалов, свидетельствующих о высоком уровне политического взаимодействия между двумя государствами, в частности о первом зарубежном визите Президента КР С.Н. Жапарова, совершенном в Россию в феврале 2021 года, Рабочем визите Исполняющего обязанности Президента, Торага ЖК КР Т.Т. Мамытова в Россию в декабре 2020 года, рабочих визитах Председателя Кабинета Министров КР А.У. Жапарова и Министра иностранных дел КР Р.А. Казакбаева в Россию в декабре 2021 года и в ноябре 2020 года соответственно, а также о проведенных двусторонних встречах между официальными лицами в различных форматах.

В рамках страновой темы «Кыргызстан» на выставке расположены фотокартины о богатой природе, культуре, традициях и обычаях кыргызского народа.

Выставка организована Посольством Киргизской Ресрублики в РФ в рамках официального визита.

Дипломатические отношения, установленные между Россией и Киргизией 20 марта 1992 года, стали важным шагом в развитии дружбы между странами, которая насчитывает многие столетия. За прошедшие годы были подписаны десятки межгосударственных соглашений, которые сегодня служат прочной основой для развития политического, экономического и культурного сотрудничества России и Киргизии.

Российско-киргизские отношения имеют характер стратегического партнёрства и союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.