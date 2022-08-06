Дом дружбы народов представил программу «Таланты Арктики»

В преддверии Международного дня коренных народов Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского представил программу «Таланты Арктики». День коренных народов установлен в 1994 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Тема 2022 г.: «Роль женщин — представителей коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний».

На площадке народного пространства «АРТ Атриум» первый день, 4 августа, был посвящен северным женщинам, которые умеют и успевают все: занимаются детьми, хозяйство тяжелое ведут, шьют. Мастерицы провели мастер-классы. Так, Антонина Христофорова, Союз эвенков РС(Я) научила вышивке бисером; Елена Колесова, Союз эвенов РС(Я) показала как сшить сумочку һэрук; Галина Апросимова — как нарисовать этнические узоры на ткани.

Юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанка», руководитель отличник культуры РС(Я) Татьяна Бандерова; женский ансамбль «Аяврина», руководитель Саргылана Алексеева; эвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча», руководитель Антуанетта Абрамова; Зоя Слепцова, Нижнеколымский район; участница фольклорного ансамбля «Хэглэн», представительница олекминских эвенков Ляна Алексеева представили песенную и танцевальную культуру народов Севера, знатоки эвенского и эвенкийского фольклора показали мастер-классы по круговым танцам хэдьэ, дэвэйдэ.

Также в концертной программе приняла участие Ирина Винокурова, солистка эвенского фольклорного ансамбля «Долгунча», мама знаменитого конного путешественника, который дошел с Полюса Холода Оймякона до столицы нашей страны Москвы Дугуйдана Винокурова.

Темой второго дня народного проекта «Таланты Арктики», прошедшего 5 августа, стали национальные игры народов Севера.

Показали, научили играм народов Якутии:

Кирилл Егорович Софронов – призер соревнований по играм «Хабылык», «Хаамыска» г.Якутска.

— Еремей Гаврилович Исаков, старейшина Ассоциации эвенков Якутии, провел настольные игры «Хаамыска», «Тырыӊка».

— Александр Погодаев, Томпонский район, талантливый мелодист, певец, оленевод научил бросать маут. А маут — это аркан из оленьей кожи, длиной от 12 метров.

— Парасковья Кондакова, Нижнеколымский район, ЦВК «Этнос» показала чукотскую игру «Жирная шкура».

— Борис Куличкин, член Молодежного клуба «Гиркилэн» показал эвенскую игру «Ньори», детские игры.

С хореографическими номерами выступила этногруппа «Сияние Севера», рук. Лилия Ильина, п.Черский Нижнеколымского района; также в концерте участвовали представители национально-культурных объединений Арина Суюндюкова, Парвиз Гулов, Бектур Калдаров.