Дом дружбы народов им. Кулаковского соболезнует

Коллектив АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» выражает глубокое соболезнование председателю общественной организации «Национальная община «Тыва» Шартан-оол Зое Хоюгооловне в связи с кончиной после тяжелой продолжительной болезни любимого супруга

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