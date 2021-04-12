12.04.2021
23:35
150
Некролог
Дом дружбы народов им. Кулаковского соболезнует
Коллектив АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» выражает глубокое соболезнование председателю общественной организации «Национальная община «Тыва» Шартан-оол Зое Хоюгооловне в связи с кончиной после тяжелой продолжительной болезни любимого супруга
Шартан-оол Вячеслава Бадан-ооловича.
Глубоко сопереживаем и разделяем Вашу боль.
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