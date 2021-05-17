Дом дружбы народов им. Кулаковского может быть реконструирован

Здание Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского может быть реконструировано. Специалисты архитектурного бюро «VISOTA» (Нидерланды) и «База 14» (Якутия) провели реновацию старого здания Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, сообщается на официальном сайте Якутии со ссылкой на Центр компетенций по вопросам городской среды Якутии.

Работа началась в январе 2020 года в Якутске в рамках архитектурного хакатона «Новая жизнь домов культуры», организованного Управлением архитектуры и градостроительства при главе РС (Я), Центром компетенций по вопросам городской среды «LETO» и АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского».

Кураторами хакатона выступили архитекторы из Голландии Дарья Наугольнова и Алексей Боев, основатели бюро «VISOTA». Команда занимается исследованиями и в последние годы концентрируется на поиске способа массово акутализировать советские Дома культуры. «Мы активно занимаемся реконструкцией и адаптацией домов и дворцов культуры. Пытаемся вдохнуть новую жизнь, чтобы эти учреждения снова стали привлекательны и самоокупаемы», – отметил Алексей Боев.

В рамках хакатона проектные команды, состоящие из архитекторов, дизайнеров, специалистов IT-сферы, разработали эскизный проект реконструкции ДДН, концепцию нового веб-сайта и приложения для смартфонов.

Основатель бюро «VISOTA» отметил, что главное задачей было сохранение уникального и первоначального советского архитектурного вида. Архитекторы придали современный облик старому зданию, постаравшись сохранить оригинальные элементы.

Команды предложили убрать ненужные перегородки, которые делят этажи на бесчисленные маленькие кабинеты и залы. По проекту на первом этаже здания расположена зона отдыха с кафе, фудкортом и библиотекой. «Важно было насытить все пространство современной программой. Это касается организации библиотеки, совмещенной с ковркингом, чтобы люди, живущие в непосредственной близости, могли проводить здесь свое время».

На втором этаже установлена многофункциональная лестничная конструкция. Третий этаж для административных помещений. Изменения коснулись также прилегающей территории. В П-образной конструкции здания есть пустующее место, которое могло бы стать внутренним двориком. Здесь архитекторы предложили организовать зеленую зону, а газоны вокруг здания отдать под парковку.

Символикой учреждения придумана аббревиатура «ДОМ». Этот символ можно использовать в мерче, который будет продаваться в Доме культуры в сувенирной лавке.

«Мы определили позиционирование бренда – «Дом счастливых людей». И обратились к «зеленому» экологическому дизайну, основанному на эргономичности и снижении энергопотребления. Нам важно эффективно использовать пространство и расширить спектр услуг. Помимо культуры и искусства, это будут – наука и техника, здоровье и спорт, сообщества и инициативы, знания и навыки, истории и традиции», – рассказала Антонида Корякина, директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

«За такими зданиями есть большое будущее. В них много эстетики и, что важно, сохраняется связь между поколениями. Именно поэтому нам важно работать с кейсами для существующих зданий, находить в них идентичность, эстетику, подчеркивать, обновлять и совершенствовать. Мы довольны результатом. Надеемся, что руководство поддержит эскизный проект и будет дан старт следующему этапу, рабочему проектированию и его реализации», – подытожил Боев.

«Выражаем надежду, что данный проект как можно быстрее воплотится в жизнь, и Дом дружбы народов станет не только культурным центром, но и современным пространством, стимулирующим развитие креативной экономики в регионе», – добавила Антонида Корякина.